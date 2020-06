Super-de-luxe vogelfotohut in Polder Breebaart in Groningen

Vogelaars kunnen sinds begin juni in de Polder Breebaart in Groningen terecht in een vogelfotohut die van alle gemakken is voorzien. Er staan comfortabele bureaustoelen, er is apparatuur om camera's op te plaatsen en voor de koude dagen is verwarming aanwezig.

Het Groninger Landschap beheert de hut bij Polder Breebaart. Volgens woordvoerder Silvan Puijman komen mensen uit heel Nederland op de hut in het brakwater getijdengebied af. "Begin juni kon er gereserveerd worden, binnen drie uur was de hele maand juni volgeboekt", vertelt hij tegen RTV Noord.

Bezoekers worden via een verdekt aangelegd betonnen pad naar de hut geleid. Ze komen de ruimte binnen via een trapje. Door de verdiepte ligging kunnen ze op het niveau van het water naar buiten kijken.