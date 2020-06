Ambassadeur VS: kiezen voor Huawei schaadt samenwerking niet

De Verenigde Staten kunnen inlichtingen blijven delen met Nederland, ook als het Chinese bedrijf Huawei betrokken is bij de aanleg van het 5G-netwerk in ons land. Dat zegt Pete Hoekstra, de Amerikaanse ambassadeur in Nederland, in een interview met NRC.

Meerdere landen in Europa kiezen ervoor om Huawei niet toe te laten bij de aanleg van 5G. Volgende week worden de eerste 5G-frequenties geveild in Nederland, en de VS dringt aan om het Chinese bedrijf niet toe te laten in het netwerk. Het kabinet hoopt met de verkoop 900 miljoen euro binnen te halen.

De Republikeinse Partij in de VS is met een wetsvoorstel gekomen om te stoppen met het uitwisselen van informatie met inlichtingendiensten in landen waar Huawei wordt betrokken bij het 5G-netwerk. De Republikeinse senator Tom Cotton zei onlangs in het Britse parlement dat Huawei toestaan op de netwerken vergelijkbaar zou zijn met in de Koude Oorlog westerse onderzeeboten door de Sovjet-Unie te laten bouwen. "Dat hadden we niet eens overwogen", zei hij.

'Andere manieren'

Hoekstra zegt te verwachten dat een stop op informatie-uitwisseling niet nodig is voor Nederland. "Als Nederland besluit 5G-netwerken met Huawei te gebruiken, dan zullen we moeten bedenken hoe we dat soort informatie alsnog zullen delen", zegt hij. "Maar ik verwacht niet dat we zeggen: we gaan niet met jullie delen. Dan moeten we andere manieren zoeken, andere mechanismen. Daar komen we wel uit."

NOS op 3 maakte deze video om uit te leggen hoe de discussie over Huawei en 5G werkt: