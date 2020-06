Nog nooit gaven we zoveel minder uit als in april

In de eerste volle maand van de lockdown hebben we onze hand ongekend stevig op de knip gehouden. Volgens het CBS besteedden consumenten in april 17,4 procent minder dan in dezelfde maand vorig jaar. Dat is "verreweg de grootste krimp" die het bureau ooit heeft gemeten.

We kochten weliswaar wat meer in bijvoorbeeld supermarkten, maar bestedingen aan diensten zoals het openbaar vervoer of een bezoek aan een restaurant of het theater daalde met bijna een kwart.

Wat betreft winkelen (al dan niet online), is het beeld gemengd. Aan kleding, schoenen en auto's is fors minder uitgegeven, terwijl er meer werd uitgegeven aan elektrische apparaten, meubels of andere spullen om een woning in te richten.

Omdat veel mensen vaker thuis bleven en ook minder naar kantoor gingen, is er veel minder getankt. Bestedingen aan gas en motorbrandstoffen daalden met 10,7 procent.

Verwachtingen somber, met lichtpuntje

Het is niet gezegd dat de cijfers na april enorm zullen aantrekken. In juni is het vertrouwen dat consumenten in hun eigen financiële situatie en in de economie hebben volgens het CBS slechter dan in april. Toen was het -22, nu is het -27. Bij cijfers boven de nul zijn consumenten positief, en gemiddeld lag het vertrouwen de afgelopen twintig jaar op -5.

Bovendien ziet het CBS dat de omstandigheden die bepalen in welke maten we consumeren in juni verder zijn verslechterd. Daarbij kijkt het bureau niet alleen naar verwachtingen van consumenten, maar ook bijvoorbeeld naar de ontwikkeling van hun vermogen.

Het bureau neemt de situatie op de arbeidsmarkt erin mee, en die sloeg in juni om. Deze maand werken minder mensen, terwijl dit hiervoor nog toenam.

Wel lijkt het dieptepunt van het consumentenvertrouwen in coronatijd voorlopig achter ons te liggen. In mei kwam het vertrouwen namelijk uit op -31, terwijl het nu met -27 dus iets minder negatief is.