Frankrijk haalt tien kinderen van Syriëgangers terug

De Franse overheid heeft tien kinderen van jihadstrijders teruggehaald uit Syrië, laat het ministerie van Buitenlandse Zaken weten in een verklaring. De kinderen zaten in een kamp in Noordoost-Syrië.

Het gaat om minderjarigen en wezen, die vanwege hun "bijzonder kwetsbare situatie" worden teruggehaald. Volgens het Franse Centrum voor Analyse van Terrorisme (CAT) zijn niet alle kinderen wees, maar hebben moeders toestemming gegeven om de kinderen naar Frankrijk te brengen.

Inmiddels zijn de kinderen overgedragen aan de Franse autoriteiten en krijgen ze medische en maatschappelijke hulp. Frankrijk bedankt de lokale Koerdische autoriteiten voor de samenwerking en geeft verder geen details over de zaak.

Frankrijk repatrieert al langer IS-kinderen uit de kampen in het noordoosten van Syrië. Vorig jaar werden ook Nederlandse kinderen door de Franse overheid teruggehaald. Het Nederlandse kabinet is niet van plan de kinderen terug te halen. Wel liet minister Grapperhaus van Justitie vorige week weten dat hij kijkt naar het repatriëren van "individuele gevallen", zoals Syriëganger Ilham B.

NOS op 3 maakte deze video over de dilemma's van kinderen en ex-strijders in het voormalig kalifaat: