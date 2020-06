Wekdienst 22/6: Thijs H. voor rechter • Nieuwe geschiedeniscanon gepresenteerd

Wat heb je gemist?

Emeritus paus Benedictus XVI heeft voor het eerst sinds zijn aftreden als kerkleider in 2013 de omgeving van Rome verlaten. De 93-jarige Benedictus was de afgelopen dagen in de Zuid-Duitse stad Regensburg, om afscheid te nemen van zijn oudere broer Georg (96).

De 93-jarige Duitser is lichamelijk zwak en zit in een rolstoel. De voormalige kerkleider woont nog steeds in het Vaticaan en reist bijna nooit.

Ander nieuws uit de nacht:

Voor tweede keer brand in zendmast: In de buurt van het Gelderse dorp Rijswijk is een zendmast uitgebrand. De zelfde mast stond twee maanden geleden ook al in brand; toen was er sprake van brandstichting. De brandweer heeft het vuur na korte tijd geblust.

Absolute meerderheid voor partij Servische president: De partij van de zittende president, Aleksandar Vucic, heeft de verkiezingen ruimschoots gewonnen. De rechtse Servische Progressieve Partij SNS behaalde volgens prognoses zo'n 63 procent van de stemmen.

Recordaantal wereldwijde nieuwe coronabesmettingen: Het aantal bevestigde coronabesmettingen is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de afgelopen 24 uur toegenomen met 183.020. Dat is een record. Wereldwijd zijn nu ruim 8,7 miljoen mensen positief getest op het coronavirus, zegt de WHO.

En dan nog even dit:

In het Brabantse Vonkel snakt men naar een kermis. Het hele dorp kijkt uit naar de kermis. Al was het maar vanwege de gezelligheid. "Er zijn hier maar twee evenementen per jaar", zegt Rini Verwegen van de dorpsraad.

Kermisexploitant Frits Hoefnagels staat al tientallen jaren met zijn Cake Walk op de kermis in Volkel. Maar zijn attractie met bijzondere historie staat nu al maanden stil: