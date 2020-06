Absolute meerderheid voor partij Servische president

De partij van de Servische president Aleksandar Vucic heeft de parlementsverkiezingen in Servië ruimschoots gewonnen. De rechtse Servische Progressieve Partij SNS behaalde volgens prognoses zo'n 63 procent van de stemmen.

De opkomst kwam uit op iets minder dan 50 procent. Bij de vorige verkiezingen, vier jaar geleden, was de opkomst nog 56 procent.

De lagere opkomst was verwacht vanwege de coronapandemie en vanwege een boycot van een aantal oppositiepartijen. Volgens hen was er geen sprake van vrije en eerlijke verkiezingen, onder meer doordat Vucic en zakenpartners de meeste media controleren.

De socialistische partij SPS wordt met ruim 10 procent van de stemmen gezien als tweede partij. De SPS regeerde de laatste jaren met de partij van Vucic.

Vucic, die zegt te streven naar het EU-lidmaatschap voor Servië en ook de banden met Rusland en China wil verstevigen, sprak van een historisch moment. "Ik zit al lang in de politiek, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt", zei hij in Belgrado.

Eerste sinds uitbraak corona

De parlementsverkiezingen in Servië waren de eerste in Europa in coronatijd. De stembusgang stond eigenlijk gepland voor april, maar werd vanwege de pandemie uitgesteld.

Bij de 8400 stembureaus was onder meer gezorgd voor mondkapjes, desinfectiemiddel en handschoenen.

De grote steun voor Vucic wordt door waarnemers mede verklaard door de strenge aanpak van de coronacrisis in Servië (7,2 miljoen inwoners). De regering kondigde in een vroeg stadium een lockdown af; er zijn bijna 13.000 besmettingen en 260 bevestigde coronadoden geteld.