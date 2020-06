Russische politie pakt lid Pussy Riot op

In 2018 kreeg Verzilov internationale aandacht toen hij hij samen met drie andere activisten van de punkband het veld op rende tijdens de finale van het WK voetbal in Moskou. Voor die actie moesten ze vijftien dagen de cel in. Even daarna werd hij in Duitsland opgenomen in het ziekenhuis nadat hij zou zijn vergiftigd.

Pussy Riot werd in 2012 wereldwijd bekend nadat ze opgepakt waren voor een protest tegen het Kremlin. Leden van de groep zongen toen in een Russisch-orthodoxe kathedraal in Moskou met gekleurde bivakmutsen op "Mother Mary, Banish Putin!" Twee vrouwelijke bandleden zaten hiervoor twee jaar in een strafkamp, een derde kwam na zes maanden vrij.