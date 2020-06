Zeldzame lachstern met kuiken in Nederland, 'dit is waanzinnig'

De ontdekking was volgens ecoloog Jan van der Winden puur toeval. Tijdens onderzoek naar een andere vogel, de strandplevier, zagen ecologen de lachstern vliegen. "Al vrij snel dachten we: die broedt hier waarschijnlijk." Korte tijd later is de plek waar ze hem zagen door Natuurmonumenten afgezet. "Een paar weken later vonden we het nest", zei Van der Winden tegen Vroege Vogels op NPO Radio 1.

Tim Kreetz, boswachter op de Marker Wadden, is dolenthousiast over de ontdekking. "Dit is natuurlijk echt waanzinnig", zei hij tegen het radioprogramma. "Dit hebben we sinds 1958 niet meer in Nederland meegemaakt."

In 2005 werd bij Den Helder een nest van een lachstern gevonden, maar daar zijn waarschijnlijk geen eieren uitgebroed.

Meer zeldzame vogels

De lachstern, die zijn naam te danken heeft aan zijn lachende geluid, staat op de rode lijst van bedreigde diersoorten. In Noord-Europa zijn amper gebieden waar de vogel kan broeden en eten kan vinden.

Vorig jaar was er ook al een vogelprimeur voor de Marker Wadden: er werd een broedende ijseend gevonden. "Dat was ook bizar", aldus boswachter Kreetz. "Ik denk dat de Marker Wadden ons de komende jaren blijven verbazen."