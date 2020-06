Aanhouding voor fataal ongeluk met winkelwagentje

De politie heeft een 18-jarige man aangehouden in verband met een dodelijk ongeluk in Zevenaar. Daarbij kwam gisteravond een 19-jarige man uit Velp om het leven.

Het slachtoffer stond volgens getuigen in een winkelwagen die werd voortgetrokken door een auto. Hij viel en overleed ter plekke aan zijn verwondingen.

De 18-jarige arrestant is de bestuurder van de auto. Hij wordt ervan verdacht de wegenverkeerswet te hebben overtreden. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd en roept getuigen op zich te melden.

Burgemeester Van Riswijk noemt het ongeval heel schokkend. "Voor zover ik weet was een groep jongens aan het stunten toen het dus vreselijk misging", zegt hij tegen Omroep Gelderland. "We zijn gewend dat pubers niet de dingen doen die we graag zouden willen en dat ze risico's opzoeken. Maar op internet staan vooral de stunts die goed gaan."