Aanval Reading toch beschouwd als terroristische daad

De Britse politie zegt dat de mesaanval in een park in Reading een terroristische daad was. Gisteravond werd er nog van uitgegaan dat de dader geen terroristisch motief had, maar daar komt de politie dus van terug.

Het onderzoek wordt overgenomen door de anti-terrorismedienst. Bij de aanval kwamen drie mensen om het leven. Er is een 25-jarige man uit Reading opgepakt.

Britse media meldden dat het zou gaan om een Libiër, maar de politie zegt daar niets over. Er zijn op dit moment geen aanwijzingen dat er nog meer mensen bij betrokken zijn, wel is het politieonderzoek nog in volle gang.

Volgens een parlementslid zaten mensen in groepjes te kletsen toen het gebeurde: