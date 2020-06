Wekdienst 21/6: Coronademonstraties verboden • Nijntje is 65 jaar

Ander nieuws uit de nacht:

Het beroemdste konijn van de wereld wordt vandaag 65. Met haar lange oren, ronde gezichtje, witte vacht en kruisvormige mondje is Nijntje in al haar eenvoud herkenbaar voor miljoenen mensen. En dat al generatie op generatie. Hoewel de eerste boekjes over haar al veel leken op het laatste boek uit 2011, is er in de loop der jaren veel veranderd.

De Utrechtse tekenaar Dick Bruna werkte van begin af aan al met simpele tekeningen en primaire kleuren. "Maar in het begin keek ze de lezer niet aan en leek Nijntje meer een knuffeldier", vertelt uitgever Karin van Zwieten. "In de jaren 60 en 70 kreeg ze lekker dikke wangen, daarna werd ze ronder; haar lichaam ging meer op dat van een peuter lijken doordat haar hoofd steeds kleiner werd in vergelijking met haar lijf."