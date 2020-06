Aanklager die Trump-vertrouwelingen onderzocht stapt toch op

Geoffrey Berman stapt toch op als officier van justitie in New York. Dat doet hij, nadat justitieminister Barr hem heeft toegezegd dat Bermans vice-officier, die door hemzelf is aangesteld, zijn functie overneemt tot er een permanente vervanger is gevonden.

Zo kunnen de onderzoeken waaraan hij werkte ongehinderd doorgaan. Berman deed de laatste jaren onderzoek naar vertrouwelingen van president Trump. Recent was hij begonnen aan een onderzoek naar Trumps persoonlijke advocaat Rudy Giuliani.

Berman vertrekt per direct, zegt hij in een verklaring, omdat Barr volgens hem heeft besloten "de normale werking van de wet te eerbiedigen".

Ontslagweigering

Vrijdag werd Berman onverwacht gevraagd ontslag te nemen. Maar dat weigerde hij, liet hij publiekelijk weten. "Ik begreep uit een persbericht van de minister van Justitie dat ik zou 'aftreden'. Dat is niet zo, en ik ben dat ook niet van plan. Ik ben benoemd door de justitie in New York", schreef hij.

Vervolgens schreef Barr gisteren aan Berman dat hij hoogstpersoonlijk door Trump was ontslagen. De president zelf ontkende dit weer tijdens een korte persconferentie bij het Witte Huis, toen hij op het punt stond te vertrekken naar een campagnebijeenkomst in Oklahoma. Het ontslag van Berman was volgens Trump een zaak van Barr, en niet zijn "afdeling".

Onderzoeken naar Trump-vertrouwelingen

Het plotse vertrek van Berman roept veel vragen op. Hij is sinds januari 2018 in functie en heeft zich beziggehouden met de vervolging van onder meer Trumps persoonlijke advocaat Michael Cohen, die jarenlang gold als de juridische 'klusjesman' van de president. Zo regelde Cohen zwijggeld voor vrouwen met wie Trump verhoudingen zou hebben gehad.

Hij heeft een celstraf gekregen vanwege belastingontduiking en het afleggen van valse verklaringen, en kreeg vorige maand toestemming om die thuis uit te zitten vanwege het coronavirus.

Verder had Berman het voorzien op twee medewerkers van Rudy Giuliani, de oud-burgemeester van New York die de rol van Cohen overnam nadat die zich van Trump had afgekeerd. Ook nam Berman Giuliani zelf op de korrel vanwege zijn rol bij het Oekraïne-schandaal dat tot de afzettingsprocedure tegen president Trump leidde.