Dode bij ongeval in Zevenaar, mogelijk door stunt met winkelwagentje

In Zevenaar is iemand om het leven gekomen bij een ongeluk. Volgens de Gelderlander was er sprake van een stunt met een winkelwagen: het slachtoffer zou hebben gestaan in een wagentje dat met spanbanden achter een auto was bevestigd en tijdens het rijden tegen de stoep botste.

De politie kan dat niet bevestigen, maar zegt dat scenario wel te onderzoeken. De hoop is dat getuigen er meer over kunnen vertellen.

De identiteit van het slachtoffer, dat ter plekke overleed, is nog niet bekendgemaakt. Volgens de Gelderlander gaat het om een man van 19 jaar.