Zwitsers ontdekken cocaïne tussen bananen afkomstig uit Nederland

In verschillende supermarkten in Zwitserland zijn ladingen met cocaïne aangetroffen. In totaal gaat het om 140 kilo, verstopt in bananendozen. De levering uit Zuid-Amerika is via Nederland naar Zwitserland vervoerd, melden Zwitserse media.

Een briefje met hoe de cocaïne kon worden gevonden, verraadde de geheime lading. Na een eerste vondst werden alle filialen van de betreffende supermarktketen opgeroepen de bananendozen te checken.

De Zwitserse autoriteiten zijn een onderzoek begonnen naar de herkomst van de cocaïne.

Bananen blijken een geliefd middel om drugs mee te vervoeren. In april trof de douane in Vlissingen nog 450 kilo cocaïne aan in een partij bananen. Het was een van de grootste cocaïnevondsten ooit gedaan in Nederland, met een geschatte straatwaarde van 180 miljoen euro.