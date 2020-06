Grip krijgen op (tweede) coronagolf: 'Stap voor stap uitproberen met z'n allen'

Peking kreeg vorig weekend te maken met een nieuwe uitbraak van het coronavirus op een markt en in Iran lijkt er sprake van een tweede golf van besmettingen. In Nederland staan de meters van het coronadashboard op groen. Toch lijkt een opleving ook hier reëel. Wat ons te wachten staat hangt af van een aantal factoren, maar feit is dat we beter voorbereid zijn dan een paar maanden geleden.

We houden inderdaad rekening met een tweede golf vanwege de manier waarop het virus zich gedraagt, zegt Marion Koopmans, hoofd van de afdeling virologie van het Erasmus MC. "In Europa loopt het aantal besmettingen terug, maar elders in de wereld rolt het door. Het virus verspreidt zich snel, wordt ook zonder symptomen overgedragen en lijkt zich weinig aan te trekken van droogte en hitte."

Een nieuwe golf zal er waarschijnlijk anders uitzien dan de eerste. "Het is geen ver-van-ons-bed-show meer", stelt theoretisch epidemioloog Hans Heesterbeek van de Universiteit Utrecht. Epidemioloog van het UMC Utrecht Patricia Bruijning wijst erop dat we nu beter voorbereid zijn. "De kans op een dreigende overbelasting van de zorg door een forse toename van besmettingen is klein." Of en hoe groot nieuwe oplevingen zijn, hangt af van verschillende factoren.

1. Immuniteit

"Een tweede golf kan alleen ontstaan als veel mensen vatbaar zijn voor het virus.", zegt Amrish Baidjoe, veldepidemioloog en microbioloog. Dat is in veel landen en ook in Nederland het geval. Volgens het laatste onderzoek heeft ongeveer 5,5 procent van alle Nederlanders antistoffen.

Sommige plekken zoals Brabant en Noord-Limburg zijn harder getroffen door het coronavirus, "Maar daar geldt waarschijnlijk ook dat maar 10 procent van de bevolking antistoffen heeft", zegt Baidjoe. Omdat er weinig immuniteit is en geen vaccin, is de kans groot dat er weer veel mensen geïnfecteerd raken.

2. Ons eigen gedrag

Omdat veel mensen vatbaar zijn voor het virus, zal ons gedrag het verschil maken. "Je ziet nu dat de naleving van de regels wat verzwakt", zegt Bruijning. Toch hoeft dat volgens haar niet te betekenen dat het virus vrij spel krijgt. "Ik denk dat mensen weer strikter worden op het moment dat de ziekenhuisopnames weer toenemen."

Ook Koopmans denkt dat we grotendeels zelf in de hand hebben of er een tweede golf komt. "Als we de maatregelen verscherpen zodra het aantal besmettingen boven een bepaalde drempelwaarde uitkomt, dan hoeft er geen grote tweede golf te komen. We verslappen nu wat, maar het blijft belangrijk dat mensen met symptomen zich laten testen en in quarantaine gaan."

3. Testen en traceren

Testen gebeurt nu op veel grotere schaal dan aan het begin van de coronacrisis. Op dit moment kan de GGD 30.000 mensen per dag testen, maar die capaciteit blijft voor twee derde ongebruikt. Volgens Patricia Bruijning zouden we meer en veel gerichter kunnen testen. "Als er een besmetting is op een school of bedrijf, kun je iedereen daar testen." Dat zou volgens haar effectiever zijn dan wachten totdat die mensen klachten krijgen.

Op grote schaal en laagdrempelig testen zorgt voor een gedetailleerd beeld van het aantal besmettingen per locatie. "Als je dan een opleving ziet in een bepaalde regio, kun je daar gerichte maatregelen nemen", zegt Bruijning. Een landelijke lockdown is dan niet meer nodig.

Bovendien komt er een onderzoek naar het effect van het testen van mensen zonder symptomen. "Dat kan een zinvolle handeling zijn, zeker nu we testcapaciteit over hebben", zegt Jaap van Dissel, voorzitter van het Outbreak Management Team, tegen de Volkskrant.

Het bron- en contactonderzoek is ook cruciaal volgens de deskundigen, omdat je daarmee alle mensen in beeld brengt die mogelijk zijn blootgesteld en je ze in quarantaine kunt plaatsen. Als ze inderdaad besmet zijn, krijgen ze niet de kans om het virus verder te verspreiden.