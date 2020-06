Burgemeester van Brugge neergestoken

Burgemeester Dirk De fauw van Brugge is neergestoken, melden Belgische media. Dat gebeurde in zijn advocatenkantoor.

De fauw, 62, christendemocraat van de CD&V, werd in de hals gestoken. Hij kon zelf de hulpdiensten bellen en is geopereerd. Hij verkeert niet in levensgevaar, zijn toestand wordt omschreven als stabiel.

De vermoedelijke dader zou een psychiatrische achtergrond hebben. Hij is opgepakt op verdenking van poging tot moord.

Justitie komt later vandaag met meer details.