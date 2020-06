Vlissinger bekent diefstal collecte voor ziek jongetje (12)

De politie heeft een 45-jarige man aangehouden voor het stelen van de inhoud van een collectepot in een winkel in Vlissingen. Hij heeft de diefstal bekend. Het geld was bedoeld voor de ernstig zieke Quinten (12), en is nog niet teruggevonden.

De collectepot werd dinsdag leeggehaald bij een filiaal van Zeeman in Vlissingen. Omroep Zeeland meldt dat de dief duidelijk te zien was op camerabeelden. Het is nog onduidelijk of die tot zijn aanhouding hebben geleid.

De collectepot was onderdeel van een grote inzamelingsactie die Theo Luwema uit Oost-Souburg eind mei voor zijn buurjongetje begon. Quinten ligt in een Rotterdams ziekenhuis en moet daar waarschijnlijk een jaar lang blijven voor een zware behandeling van zijn bottumor. Luwema begon de inzamelingsactie mede omdat Quintens moeder ook ernstig ziek is. "Het enige wat ik voor het gezin kan doen is geld inzamelen", zei hij eerder.

Luwema zette op verschillende plekken colllectepotten neer, zoals bij de Zeeman in Vlissingen. Daarnaast begon hij een online doneeractie. Na het nieuws van de diefstal van dinsdag steeg de opbrengst online in een paar dagen tijd van 8000 euro naar ruim 37.000 euro vandaag. Luwema wil het geld dat zijn buren niet nodig hebben, schenken aan de stichting Kinderen Kankervrij KIKA.