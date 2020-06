'Dreamers' blij én bezorgd over uitspraak Amerikaans Hooggerechtshof

De uitspraak van het Hooggerechtshof over het Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA)-programma kwam voor Montoya als een enorme opluchting. "Mijn handen trilden en mijn hart ging tekeer. Ik was zo opgelucht dat ik niet anders kon dan huilen. Maar het was ook een dubbel gevoel, zowel voor mij als voor de gezinnen waarmee ik werk. Het is een tijdelijke overwinning. Ze kunnen het programma nog steeds stopzetten."

Ook voor de 25-jarige Ivan Morales uit de staat Georgia was het een emotionele dag. Hij was vijf jaar toen hij met zijn ouders naar de VS kwam. "Ik ben niet iemand die snel mijn emoties toont, maar ik kon het niet drooghouden toen de uitspraak kwam. Het voelde alsof ik gehoord werd, alsof ik niet alleen was. En het doet me beseffen dat ik gewild ben", zegt hij in het programma Nieuws en Co op Radio 1.

"Amerika is altijd mijn thuis geweest en dat er mensen zijn bij het Hooggerechtshof die dat ook vinden voelt bevrijdend", vervolgt Morales. "Maar wij Dreamers moeten blijven vechten. We willen een route naar staatsburgerschap, zodat we niet ieder moment uit het land gezet kunnen worden."

Nieuwe documenten

President Trump kondigde vandaag aan dat hij "verbeterde stukken" in gaat dienen om het beschermingsprogramma toch te kunnen stoppen. Wat er anders is aan de documenten die Trump wil indienen, is niet bekendgemaakt. Op Twitter zegt de president dat het Hooggerechtshof erom heeft gevraagd.

Montoya maakt zich daar zorgen over. "Ik wil de uitspraak van gisteren wel vieren, maar dat lukt niet echt. Diep van binnen is er altijd die onzekerheid. We kunnen niet op onze lauweren rusten, we moeten ervoor zorgen dat er een wet komt die ons de mogelijkheid geeft om staatsburger te worden."