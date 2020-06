Surinaamse oud-premier Sedney overleden

De Surinaamse oud-premier Jules Sedney is op 97-jarige leeftijd overleden. Sedney was premier van 1969 tot 1973. Twee jaar na zijn premierschap werd Suriname onafhankelijk.

Sedney promoveerde als econoom aan de Universiteit van Amsterdam en was na zijn premierschap president van de Centrale Bank van Suriname.

In die laatste functie kwam hij in 1983 in botsing met toenmalig legerleider Desi Bouterse. Sedney sprak daarover met correspondent Nina Jurna voor NRC in 2010: "Er moest een Colombiaanse lening worden afgesloten, maar ik vertrouwde het zaakje niet. Het riekte naar drugsgeld. Ik weigerde te tekenen."

Daarna vluchtte hij naar Nederland en zette zich onder meer in voor de nabestaanden van de Decembermoorden. Over de politieke geschiedenis van Suriname schreef hij het boek De toekomst van ons verleden, een uitgebreid naslagwerk waarvoor hij veel lof kreeg. Sinds 1989 woonde hij weer in Suriname.

Markante persoonlijkheid

Toen Sedney in 2010 met correspondent Jurna sprak, was Bouterse net gekozen tot president. Sedney vond ondanks het verleden dat Bouterse het voordeel van de twijfel verdiende. "Hoewel ik afwachtend ben, wil ik hem toch een kans geven. Dat heeft de bevolking ook gedaan. Vanaf dit punt moeten we verder. Misschien begint hier wel een heel nieuw hoofdstuk van de Surinaamse geschiedenis."

Volgens de nieuwssite Starnieuws verliest Suriname met Sedney een markante persoonlijkheid. Jurna beaamt dat. "Vanuit zijn verschillende functies heeft hij een groot spectrum van de Surinaamse politiek meegemaakt. Hij heeft zijn visie op het land in verschillende periodes geventileerd. Daarmee heeft hij ook als analyticus van de politiek en samenleving een heel belangrijke rol gespeeld."