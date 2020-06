Gaat plattelandsstem VS naar Trump of #BlackLivesMatter?

"Er zijn van die onderwerpen waarbij het heel lang duurt voordat er iets verandert, maar ik denk dat dit onderwerp in een stroomversnelling is gekomen", zegt Robert Donchev, de burgemeester van Bethlehem. "Als je naar de peilingen kijkt dan zie je dat bijna 70 procent van de Amerikanen zich bewust is van raciale discriminatie bij de politie."

Een meerderheid van de Amerikanen ondersteunt inmiddels de Black Lives Matter beweging.

Stille meerderheid

Toch blijft president Trump het ook over de stille meerderheid hebben. Daarmee doelend op zijn achterban die die nu zijn mond houdt maar zijn of haar mening wel laat horen als er in november gestemd mag worden.

"Het is heel verontrustend. Ik kan amper geloven dat ons land zich in deze toestand bevindt. Het voelt bijna alsof we op een burgeroorlog afstevenen, zo verdeeld zijn we."

Aan het woord is Connie, een medewerkster van de klantenservice van een groot bedrijf, waarvan ze niet wil dat de naam bekend wordt. "Daar zou het bedrijf last van kunnen krijgen", zegt ze. We staan met haar en twee collega's aan het eind van de middag op een grote verlaten parkeerplaats van een meubelboulevard. Ze wilden hier afspreken omdat dat anoniem genoeg zou zijn. Alle drie zijn ze Trump-supporter, maar daar kun je niet makkelijk over praten.