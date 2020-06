Ruinerwold-verdachte Josef B. in hongerstaking

Josef B., een van de twee verdachten in de Ruinerwold-zaak, is in hongerstaking gegaan. Dat bevestigt zijn advocaat Yehudi Moszkowicz na berichtgeving door RTL Boulevard. De man is direct na aankomst in het Pieter Baan Centrum (PBC) gestopt met eten, nu negen dagen geleden.

Volgens Moszkowicz was de opname in het PBC "de trigger om in hongerstaking te gaan". "Maar hij is het vooral niet eens met het feit dat hij vervolgd wordt. Hij vindt dat hij moet worden vrijgelaten." De 58-jarige Oostenrijker zit sinds oktober in voorlopige hechtenis.

Hij weigert mee te werken aan de verplichte observatie in het centrum. B. verblijft in het PBC in Almere, op de zogenoemde weigerafdeling, schrijft RTV Drenthe. Die is speciaal ingericht voor verdachten die niet willen meewerken aan een persoonlijkheidsonderzoek. Op die afdeling wordt het gedrag wel geobserveerd, zegt Moszkowicz tegen de regionale omroep.

B. wordt samen met Gerrit Jan van D. verdacht de zes kinderen van Van D. gevangen te hebben gehouden. Van D. wordt ook verdacht van mishandeling van de zes kinderen en seksueel misbruik van twee van zijn oudere kinderen die niet in de boerderij woonden.

Totale afzondering

De zaak kwam aan het rollen toen de politie op 14 oktober een vader met vijf meerderjarige kinderen aantrof in een boerderij bij Ruinerwold. Ze vielen daar binnen nadat het zesde kind in Ruinerwold om hulp had gevraagd in een café.

Later bleek dat de kinderen, ondanks hun leeftijd van 18 tot 25 jaar, nooit ingeschreven waren in de basisadministratie. De kinderen lijken jaren met elkaar en hun vader in afzondering te hebben doorgebracht.