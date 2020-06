Politie grijpt in na betoging tegenstanders J.P. Coen-beeld in Hoorn

In Hoorn hebben honderden mensen gedemonstreerd tegen het standbeeld van J.P. Coen in het centrum. Na afloop kwam het tot confrontaties met de politie.

De betoging 'Weg met J.P. Coen' werd gehouden op een door de gemeente aangewezen plein, niet bij het standbeeld zelf. Daar is niet genoeg ruimte, mede vanwege de coronamaatregelen.

De demonstranten vinden dat het VOC-kopstuk ten onrechte wordt vereerd als held. "Coen bracht ons veel welvaart, maar was ook zeer ruw in omgang met de bevolking", zei een betoger tegen NH Nieuws. "Hij vermoordde duizenden mensen. Daar moet je niet voor applaudisseren of achteraan lopen."

Na afloop probeerde een deel van de betogers naar het beeld te gaan, elders in het centrum. Volgens een woordvoerder van de politie was dat een "behoorlijk grote groep" mensen. Daarbij staken ze vuurwerk af en gooiden ze met meubilair. Een grote politiemacht voerde charges uit. Zeker één persoon is aangehouden.

De politie probeerde de menigte uit elkaar te drijven: