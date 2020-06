Uitslag Surinaamse verkiezingen bindend verklaard

Het Onafhankelijk Kiesbureau in Suriname heeft de uitslag van de verkiezingen voor het Surinaamse parlement bindend verklaard. De verklaring werd rechtstreeks uitgezonden op de Surinaamse televisie.

Surinamers hadden lang uitgekeken naar dit moment. De verklaring is normaal gesproken een formaliteit, maar had dit keer een extra lading vanwege de vertraging bij de verkiezingsuitslag en de aanstaande machtswissel in het land.

Bij de verkiezingen op 25 mei haalde de VHP van oppositieleider Chan Santokhi de meeste stemmen. De NDP van president Bouterse leverde flink in en valt buiten de regering. De NDP had nog om een hertelling in het district Paramaribo gevraagd, maar dat verzoek werd afgewezen.

Wantrouwen

Suriname moest uitzonderlijk lang wachten op de voorlopige uitslag. Normaal moest die in de nacht van 25 op 26 mei bekend zijn, maar dit keer duurde het ruim een week. Voorzitter Van Dijk-Silos van het Onafhankelijk Kiesbureau had vandaag in haar verklaring niet voor het eerst felle kritiek op de gang van zaken.

Ze haalde onder meer uit naar het ministerie van Binnenlandse Zaken, vanwege de chaotische organisatie van de verkiezingen. Volgens haar waren er mensen op de stembureaus aangesteld die onervaren waren.

Ook was de verwerking van de stemmen dit keer anders georganiseerd, waardoor de uitslag niet direct zichtbaar werd maar eerst door het ministerie van Binnenlandse Zaken werd verwerkt. De uitslag bleef lange tijd steken op zo'n 80 procent.

Door de vertraging ontstond steeds meer wantrouwen bij kiezers en politici. Dagenlang keken bezorgde burgers in de Anthony Nesty Sporthal toe hoe het hoofdstembureau de opgeslagen stemmen en de daarvan opgemaakte proces-verbalen controleerde. De partijleiders die samen de nieuwe coalitie willen vormen, spraken het vermoeden uit dat Bouterses NDP had geprobeerd fraude te plegen.

Beëdiging op 29 juni

Inmiddels heeft Bouterse gesprekken gevoerd met oppositieleider Santokhi over de machtsoverdracht. Bouterse verklaarde deze week dat hij de winnaar pas publiekelijk zou feliciteren als het Onafhankelijk Kiesbureau de uitslag had bevestigd.

Op 29 juni zal het nieuwe parlement beëdigd worden. Dan wordt ook vastgesteld wanneer het parlement de nieuwe president kiest. Die moet rond 12 augustus geïnstalleerd worden.

De verwachting is dat VHP-leider Santokhi de nieuwe president wordt. Zijn partij vormt een coalitie met de ABOB van oud-junglecommando en politicus Ronnie Brunswijk, de NPS en Pertjaja Luhur. De huidige coalitiepartner van Bouterse, BEP, heeft verklaard ook te kiezen voor Santokhi. Daarmee haalt die de benodigde tweederdemeerderheid in het parlement.