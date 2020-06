EU-sancties tegen Rusland met zes maanden verlengd

De economische sancties van de Europese Unie tegen Rusland worden met een halfjaar verlengd tot eind januari 2021. Eigenlijk zouden de strafmaatregelen eind juli aflopen, maar de EU-regeringsleiders besloten die tijdens hun videotop te verlengen. De Duitse bondskanselier Merkel maakte het besluit na afloop bekend.

De Europese sancties zijn het gevolg van de Russische annexatie van het Oekraïense schiereiland de Krim in 2014. Volgens de EU was dat in strijd met het internationaal recht.

Door de strafmaatregelen kunnen een aantal Russische banken niet terecht op de Europese kapitaalmarkt. Ook Russische energie- en defensiebedrijven worden geraakt door de sancties.

Aparte sancties

Omgekeerd mag technologie, bijvoorbeeld op het gebied van telecom en energie, niet naar Rusland geëxporteerd worden.

Naast de economische sancties gelden er ook nog aparte sancties tegen personen en instellingen die volgens de EU de soevereiniteit van Oekraïne ondermijnen. Zij mogen Europa niet meer in en hun bankrekeningen zijn bevroren.