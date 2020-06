OM eist tot 20 jaar cel tegen Arnhemse terreurverdachten, 'ernstigste zaak in jaren'

Het Openbaar Ministerie eist 18 jaar cel tegen terreurverdachte Hardi N. voor het voorbereiden van een aanslag in Nederland. N. is hoofdverdachte in de zaak en zou de vijf andere verdachten hebben geronseld. Ze werden in september 2018 opgepakt in Arnhem en Weert.

Tegen Waïl el B. eist het OM een hogere straf, 20 jaar cel, mede omdat hij bij zijn aanhouding probeerde te schieten op de politie en zo agenten wilde vermoorden. Nadim S. moet volgens justitie 15 jaar de gevangenis in. Morad M. en Nabil B. hoorden 13 jaar tegen zich eisen en Shevan A. 8 jaar celstraf.

Ontsnapt aan grote aanslag

Volgens de officier van justitie is Nederland ontsnapt aan een grote aanslag. "Dit is zonder twijfel de ernstigste zaak van de afgelopen jaren. Een aanslag van het formaat Parijs." Het OM stond stil bij de 131 mensen die op 13 november 2015 vermoord werden in de Bataclan. "Die littekens zullen nooit genezen. Het waren monsters in Parijs en deze mannen wilden in hun voetsporen treden."

Justitie betoogt dat ze met een serieus plan bezig waren en niet van plan waren levend weg te komen. "Ze bereidden allen het eind van hun leven voor. Ze zouden een ongekend aantal slachtoffers hebben gemaakt en waren van plan de Nederlandse manier van leven hard te raken. Daarom zijn zeer zware gevangenisstraffen onvermijdelijk."

De mannen hadden volgens het OM de Gay Pride, een nachtclub of een legerbasis als doelwit. De officier van justitie toonde in zijn urenlange betoog nieuwe beelden en audiofragmenten van de mannen. Die zijn gemaakt met verborgen camera's en microfoons die de politie had verstopt.

Te zien was hoe ze in een vakantiehuisje in Weert van een infiltrant onklaar gemaakte wapens en bomvesten krijgen en ermee trainen. Een van de verdachten kust in het filmpje zijn kalasjnikov en noemt deze "zijn sleutel tot het paradijs". Het zijn huiveringwekkende beelden, zegt de officier van justitie.

Bij een eerdere zitting werden deze andere beelden al getoond, waarop te zien is hoe de verdachten worden gearresteerd: