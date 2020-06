Werkstraf docent Haagse moskee vanwege aanbevelen vrouwenbesnijdenis

Een voormalige docent van de As-Soennah-moskee in Den Haag is veroordeeld tot een werkstraf van 80 uur voor opruiing en het aanzetten tot geweld tegen vrouwen. De man heeft vrouwenbesnijdenis in een positief daglicht gezet, vindt de rechter. Het Openbaar Ministerie had 120 uur werkstraf geëist.

In een filmpje, dat tot 2018 online stond, zegt de man in het Arabisch dat besnijdenis verplicht is voor mannen en wordt aanbevolen voor vrouwen. Vrouwenbesnijdenis is strafbaar in Nederland.

De man citeerde daarbij uit een wetenschappelijk boek. Volgens de rechtbank had hij als docent van een grote moskee duidelijk moeten maken dat hij afstand neemt van de inhoud van het citaat. Door dat niet te doen, heeft hij "de indruk gewekt dat in de As-Soennah-moskee vrouwenbesnijdenis als wenselijk werd gezien".

Volgens de rechter weegt in dit geval het recht op vrijheid van godsdienst en van meningsuiting niet op tegen het recht van vrouwen op bescherming tegen geweld en discriminatie.

Hoger beroep

De advocaat van de veroordeelde docent zegt tegen Omroep West dat hij zijn cliënt zal aanraden in hoger beroep te gaan. "Hij heeft op geen enkel moment vrouwenbesnijdenis aangemoedigd."

De oud-voorzitter van de moskee, Abdelhamid Taheri, zei eerder dat wat er op de video te horen was niet de eigen mening van de verdachte was. "Hij heeft gewoon een tekst voorgelezen tijdens een les over islamitische jurisprudentie."

De beelden stonden al sinds 2015 op de website van de moskee. Ze werden eraf gehaald nadat ze waren opgemerkt door Nieuwsuur en NRC Handelsblad.