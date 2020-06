Turks hooggerechtshof: oppositieleider heeft te lang vastgezeten

Het hooggerechtshof in Turkije zegt dat de lange detentie van oppositieleider Selahattin Demirtas een schending van mensenrechten is.

De uitspraak heeft betrekking op de lange periode waarin Demirtas in voorarrest zat vanaf zijn arrestatie in 2016. Die detentie was te lang en daarom onrechtmatig, oordeelt de hoogste Turkse rechtsinstantie. Demirtas moet hiervoor een schadevergoeding krijgen.

Het vonnis betekent niet dat Demirtas vrijkomt. Tegen de oppositieleider lopen meerdere rechtszaken en hij zit nog vast. Toch zien zijn advocaten het als belangrijke uitspraak, die ook zou moeten gelden voor zijn huidige detentie. Ze eisen onmiddellijke vrijlating.

Vrijgesproken

De zaak draaide om de beschuldiging dat Demirtas een terreurbeweging steunt, de Koerdische PKK. Turkije zegt dat oppositiepartij HDP, de partij van Demirtas, banden heeft met de PKK, maar de HDP ontkent dat. De aanklacht kwam uiteindelijk in 2019 te vervallen.

Een andere rechtbank veroordeelde Demirtas in 2018 op basis van een andere aanklacht. Toen kreeg hij een celstraf van 4 jaar en 8 maanden voor het 'maken van propaganda voor een terroristische organisatie', opnieuw de PKK.

Critici van de regering spreken van politiek gemotiveerde processen. Het Europese Hof voor de Mensenrechten deed in november 2018 al uitspraak over het onrechtvaardig lange gevangenschap van Demirtas. De Turkse regering legde het vonnis naast zich neer met het verweer dat uitspraken van dat Europese Hof niet bindend zijn.