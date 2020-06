Zwaargewonde bij steekpartij op station Leeuwarden, verdachte opgepakt

Bij station Leeuwarden is aan het eind van de ochtend een man neergestoken. Het slachtoffer is met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Er is een verdachte, ook een man, aangehouden. Verder is er over de identiteit van zowel het slachtoffer als de verdachte niets bekendgemaakt. Het slachtoffer zou volgens andere media een taxichauffeur zijn. De politie kan dat bericht niet bevestigen.

Vermoedelijk zijn er meerdere getuigen. Wie iets heeft gezien, wordt verzocht contact op te nemen met de politie.