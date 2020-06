Dertig mensen in Zuid-Holland ten onrechte positief getest op corona

Dertig mensen bij wie in Zuid-Holland corona was vastgesteld, blijken het virus toch niet te hebben. Het apparaat waarmee de tests waren uitgevoerd was "te streng afgesteld", laat het Regionaal Laboratorium voor Medische Microbiologie (RLM) in Dordrecht weten. Daardoor kregen geteste mensen ten onrechte te horen dat ze besmet waren.

Vanochtend werd al bekend dat vijftien mensen zonder corona positief waren getest, inmiddels blijkt het om dertig mensen te gaan. Zestien testen waren afgenomen in de teststraat van de GGD. De overige veertien bij patiënten van zorginstellingen en bij huisartsen. Ze werden daarna ter controle naar het RLM gestuurd, dat in het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht zit.

Fout op 3 juni ontdekt

De fout werd op 3 juni ontdekt, toen bleek dat er meer positieve uitslagen uit de testen kwamen dan op basis van de trend mocht worden verwacht. Op 26 mei was er een laatste onderhoud uitgevoerd aan het apparaat. Tests die na die tijd waren afgenomen en positief waren, zijn herhaald. Daaruit kwamen de dertig vals-positieven naar voren.

Nadat was ontdekt wat er mis was gegaan, zijn de patiënten ingelicht, meldt de regionale omroep Rijnmond. Twee van de betrokkenen hebben een klacht ingediend, omdat ze door de verplichte isolatiemaatregelen "persoonlijke schade hebben ondervonden".

Volgens het RLM hoeven de dertig patiënten zich verder geen zorgen te maken, omdat het apparaat door de storing geen vals-negatieve uitslagen kan geven. De machine is inmiddels hersteld en "draait nu onder een scherpere kwaliteitscontrole dan de fabrikant voorschrijft". De oorzaak van de storing is onbekend.

In het laboratorium in Dordrecht wordt met nog twee testapparaten gewerkt. "Die hebben steeds normaal gewerkt." Het RLM betreurt de verkeerde uitslagen en heeft excuses aangeboden aan de betrokkenen.