De Jonge: corona-spoedwet gaat niet in op 1 juli

De corona-spoedwet van het kabinet gaat niet in op 1 juli. Minister De Jonge schrijft aan de Tweede Kamer dat het kabinet het wetsvoorstel spoedig bij de Tweede Kamer wil indienen, maar dat een zorgvuldige behandeling tijd en aandacht vergt. "Gevolg daarvan is dat inwerkingtreding per 1 juli niet haalbaar is".

De wet moet in de plaats komen van de vele noodverordeningen met allerlei coronamaatregelen. Op het concept kwam veel kritiek: velen vinden dat het kabinet te veel macht krijgt en dat grondrechten in het geding zijn. De Tweede Kamer heeft te kennen gegeven niet over één nacht ijs te willen gaan.

Aangescherpt en verbeterd

De Jonge benadrukt dat het oorspronkelijke concept "op belangrijke punten is aangescherpt en verbeterd". Het kabinet heeft een gewijzigd voorstel aan de Raad van State voorgelegd. Die heeft daarover deze week advies uitgebracht, maar dat is nog niet openbaar.

De minister wijst er in zijn brief op dat het kabinet ook zonder noodwet de veiligheidsregio's aanwijzingen kan geven en dat zolang de wet er nog niet is de noodverordeningen van kracht blijven. "In de huidige fase van de bestrijding zijn steeds meer maatregelen versoepeld en is de inzet van noodverordeningen beperkter en minder ingrijpend dan in de beginfase. Het blijft ook op dit moment van groot belang dat wij ons allen houden aan de maatregelen ter bestrijding van het virus", schrijft De Jonge.

Hij voegt eraan toe zich te realiseren dat de rol van de Kamer bij het vaststellen van noodverordeningen beperkt is. Volgens hem zal de coronawet daarin verandering brengen.