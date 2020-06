Risicodirecteur Steven van Rijswijk wordt nieuwe topman ING

ING heeft Steven van Rijswijk (49) benoemd tot opvolger van topman Ralph Hamers. Van Rijswijk werkt al bijna 25 jaar bij de bank, in verschillende functies. Hij hield zich onder meer bezig met overnames en de wereldwijde zakentak van ING. De laatste drie jaar zat hij al in de raad van bestuur, als chief risk officer.

"Van Rijswijk heeft laten zien dat hij over de juiste combinatie van ervaring, leiderschapskwaliteiten en inzicht in de activiteiten van ING beschikt om het bedrijf naar een nieuwe fase te leiden", zegt voorzitter Hans Weijers van de raad van commissarissen in een persbericht.

Online positie versterken

Van Rijswijk zelf zegt dat hij de positie van ING als een van de belangrijkste online banken in Europa wil versterken. Een radicale koerswijziging ligt niet voor de hand, omdat hij in de raad van bestuur medeverantwoordelijk was voor de strategie, zegt hij op de website van ING.

De benoeming van Van Rijswijk gaat 1 juli in. Hamers vertrekt eind deze maand naar het Zwitserse UBS, waar hij de nieuwe topman wordt.