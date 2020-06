Wekdienst 19/6: FNV stemt over pensioenakkoord • Eis in terreurzaak Arnhem

Ga je vandaag de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de aangepaste dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Een belangrijk moment voor het nieuwe pensioenstelsel: het ledenparlement van de FNV stemt er vandaag over. En het CPB komt met doorrekeningen. Hier lees je meer over het pensioenakkoord.

Het Openbaar Ministerie komt met de eis in de zaak van zes mannen die een jihadistische aanslag zouden hebben willen plegen in Nederland. Ze werden in september 2018 opgepakt in Arnhem en Weert, nadat ze kalasjnikovs en materiaal voor bommen hadden aangeschaft.

De 27 EU-leiders vergaderen vanaf 10.00 uur per video over een herstelfonds om de Europese economie uit het slop te trekken. Maar de verwachtingen dat ze er vandaag uitkomen, zijn laag.

Wat heb je gemist?

In Australië zijn meerdere overheidsorganisaties, bedrijven, scholen en gezondheidsinstellingen al maandenlang slachtoffer van een grootschalige cyberaanval. Volgens de Australische premier Morrison lijkt het erop dat een ander land achter de aanval zit. "Er is maar een aantal landen dat de middelen heeft voor een dergelijke cyberaanval", zei hij in een persconferentie.

Morrison zei er niet bij aan welk land hij dacht. Ook weigerde hij vragen over de mogelijke rol van China te beantwoorden. De relatie tussen Australië en China staat al een tijd onder druk.

Ander nieuws uit de nacht:

SER slaat alarm: groot personeelstekort in de zorg dreigt. Volgens de Sociaal Economische Raad zijn er in 2040 meer dan 2 miljoen mensen nodig in de zorg. Op dit moment werken er zo'n 1,4 miljoen mensen in de sector. Volgens de SER moet het kabinet nu actie ondernemen, bijvoorbeeld door de werkdruk in de zorg te verminderen en ruimte te bieden voor digitalisering.

Politie Eindhoven schiet man neer die met groot mes zwaaide. Ondanks waarschuwingen legde hij het mes niet weg. Een agent schoot hem in zijn benen. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt.

Gemeenteraad Almere kiest voor doorgaan Floriade in 2022. De gemeente had een adviseur ingeschakeld om te onderzoeken of het organiseren van de wereldtuinbouwtentoonstelling, die een half jaar duurt, na de corona-uitbraak nog wel zin had. Op basis van dat advies besloten burgemeester en wethouders om de plannen door te zetten. Daarbij komt een extra investering kijken van 16,3 miljoen euro.

Wereldberoemde bus uit Into the Wild weggehaald uit wildernis Alaska. De bus werd daar zo'n zestig jaar geleden achtergelaten en kreeg wereldwijde bekendheid door het boek (1996) en de film (2007) Into the Wild. Sindsdien probeerden avonturiers bij de bus te komen, maar dat liep niet altijd goed af. Daarom is het voertuig nu weggehaald.

En dan nog even dit:

Het gebeurt niet vaak dat het overlijden van een dier alle landelijke media haalt, maar in Frankrijk raken de media er niet over uitgepraat: Maurice de haan is dood. De haan groeide vorig jaar uit tot een ware legende in Frankrijk. Het dier liet graag luidkeels van zich horen, ook 's morgens vroeg, maar daar waren de buren van eigenaresse Corinne Fesseau niet van gediend. Ze klaagden, maar dat leidde tot niets. Er werden landelijke petities opgesteld. Uiteindelijk besliste de Franse rechter: Maurice mocht kraaien.

Ruim een maand geleden overleed Maurice, zes jaar oud. "We vonden hem dood, naast het kippenhok'', vertelde Fesseau. Ze heeft bewust even gewacht met het bekendmaken van het overlijden. "Corona was belangrijker dan mijn haan."

Hier een video over Maurice ten tijde van de rechtszaak vorig jaar: