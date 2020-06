Nieuwe game The Last of Us is 'meesterwerk dat emancipatie lhbt helpt'

Gamers kijken al jaren uit naar vandaag, de dag waarop The Last of Us: Part II uitkomt voor de Playstation 4. En dat is niet voor niets, want recensenten zijn enorm te spreken over "mogelijk de beste game ooit". Het verhaal, de gevechten en het oog voor detail worden geprezen. De post-apocalyptische zombiegame kent bovendien een primeur: het is de eerste blockbustergame waarin de hoofdpersoon een homoseksuele relatie heeft. Dat is een grote stap in de vaak conservatieve gamewereld.

Gamestudio's vermeden deze stap eerder omdat ze bang waren voor lagere verkoopcijfers, denkt gamejournalist Erik Nusselder van Gamer.nl. Producenten richten zich nog altijd voor een groot deel op mannen. "En er is een klein heel vocaal groepje heteromannen dat vindt dat er alleen games gemaakt moeten worden die bij hun denkbeelden aansluiten. Zij roepen online dat er met de game een linkse lhbt-agenda door hun strot geduwd wordt."

Maar de gedachte dat games alleen maar door mannen gespeeld worden sluit al lang niet meer aan bij de werkelijkheid. Wereldwijd zijn er volgens onderzoeksbureau Newzoo 2,7 miljard mensen die weleens een game spelen op mobiel, pc of spelcomputer. Doordat games door steeds meer mensen gespeeld worden, verschuift ook de inhoud.

Diversiteit in games

Eerder verschenen er al spellen waarin een andere geaardheid wél centraal stond, maar dat waren kleinere games. Spellen die het grote publiek niet bereikten. "En in sommige grotere spellen, zoals Mass Effect, kon je ervoor kiezen om als homo of lesbienne te spelen", zegt Roy van der Schilden, oprichter van gamestudio Wispfire en lid van de Games4Diversity, een organisatie zich inzet voor meer diversiteit in games. Maar in die games kon je nog een keuze maken. "Bij The Last of Us kun je er niet omheen."

Om spoilers te vermijden geven we over de inhoud van het verhaal zo min mogelijk weg. Maar wat uit de trailers al duidelijk werd, is dat Ellie een relatie krijgt met een meisje: