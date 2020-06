Bewoners van balkon gered bij brand in flat Wageningen

In Wageningen heeft de brandweer tien personen van hun balkon gered bij een brand in een flat. In totaal zijn achttien appartementen ontruimd. De brand is onder controle maar de bewoners kunnen volgens de brandweer voorlopig nog niet naar huis.

Het vuur zou zijn ontstaan in de galerij van de flat. Twee woonlagen kwamen daarna vol rook te staan, schrijft Omroep Gelderland. Meerdere bewoners zochten vanwege de rook hun toevlucht tot het balkon. De brandweer heeft hen met hoogwerkers in veiligheid gebracht. Ook zijn enkele huisdieren gered.

Een persoon moest naar het ziekenhuis na het inademen van rook. De rest is ter plekke nagekeken. De bewoners zijn opgevangen in een nabijgelegen theater. Hoe de brand is ontstaan, wordt onderzocht.