Uitslaande brand in voedselbedrijf Helmond onder controle

In Helmond heeft een grote brand gewoed in een loods van een voedselbedrijf. Bij de brand kwam veel zwarte rook vrij. Rond 22.00 uur werd het sein brand meester gegeven, het nablussen zal nog enkele uren duren.

In de omgeving is een NL-Alert verstuurd, waarin omwonenden worden gewaarschuwd om uit de rook te blijven.

De dikke zwarte rook was in de wijde omgeving te zien. Volgens een verslaggever van Omroep Brabant sloegen de vlammen uit het dak. De brandweer was met groot materieel uitgerukt. Er zijn acht blusvoertuigen en drie hoogwerkers naar het terrein gekomen om de brand te blussen. Ook waren er drie watervoertuigen bij de loods aanwezig.

In de brandende loods liggen voedselproducten opgeslagen, zoals olie, suiker en kruiden. De brandweer voert in de omgeving metingen uit. De brandweer verwacht niet dat er giftige stoffen vrijkomen bij de brand, maar benadrukt dat het een gevaarlijke situatie blijft.

Over de oorzaak van de brand en eventuele gewonden is nog niets bekend.