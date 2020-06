Groen licht voor plan om toeristen mee te laten betalen aan Zaanse Schans

De gemeente Zaanstad gaat akkoord met een plan om bezoekers van de Zaanse Schans in de toekomst mee te laten betalen aan het onderhoud van het gebied. Jaarlijks komen er hordes toeristen naar deze pittoreske streek met dijkjes en molens. Er is extra geld nodig voor investeringen in onder meer de toegangswegen en veiligheid.

Op dit moment betaalt vooral de gemeente de kosten van het onderhoud. Om die kosten in de toekomst te dekken ligt er een plan van diverse erfgoedstichtingen om bezoekers straks een toegangskaart te laten kopen voor de hele Zaanse Schans. Daarmee hebben zij toegang tot alle erfgoedlocaties en kunnen zij de voorzieningen, zoals de parkeerplaats en toiletten, gebruiken.

De instanties die deze kaarten verkopen, staan een deel van het bedrag af aan de gemeente. "Het is een beetje als toeristenbelasting", zegt een woordvoerder van de gemeente tegen NH Nieuws. Volgens de gemeente komt het openbare karakter van de trekpleister niet in het geding. "Mensen die er alleen wandelen of fietsen houden vrije toegang, zolang ze geen gebruikmaken van de voorzieningen."

Alternatief voor 'pleziertaks'

Het plan voor de toegangskaart wordt de komende maanden verder uitgewerkt door erfgoedpartijen op de Zaanse Schans en Stichting de Zaanse Schans. Ze denken op deze manier een alternatief te bieden voor de vermakelijkheidsbelasting. Deze belasting kan alleen worden geheven bij bijvoorbeeld musea, fietsverhuurbedrijven of rondvaartboten, maar bijvoorbeeld niet door de horeca.

Verder hopen de partijen dat zo'n verplichte toegangskaart meer geld gaat opbrengen, omdat toeristen hun bezoek gaan zien als een dagje uit en niet alleen maar komen om snel foto's van de molens te schieten. Ook maakt kaartverkoop het mogelijk de bezoekersaantallen te reguleren.