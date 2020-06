Oudere stewardessen KLM vrezen ontslaggolf, vakbond stapt naar de rechter

De grootste Nederlandse vakbond voor cabinepersoneel, de VNC, spant een kort geding aan tegen de KLM. Volgens de VNC wil de noodlijdende luchtvaartmaatschappij zich niet houden aan de regels die gelden voor collectief ontslag.

De afgelopen weken hebben de bond en KLM - zonder resultaat - onderhandeld over de spelregels die van toepassing zullen zijn als er binnenkort een reorganisatie begint bij KLM. Die gaat waarschijnlijk uitdraaien op collectief ontslag, omdat KLM in zwaar weer zit als gevolg van de coronacrisis.

Geen optie

De VNC en KLM verschillen van mening over hoe het cabinepersoneel straks ontslagen mag worden. Volgens de cabinebond wil de KLM zich niet houden aan de cao, waarin staat dat personeel wordt ontslagen volgens het principe last in first out, op basis van leeftijd dus. 'LIFO' zal betekenen dat de jongste werknemers als eerste zullen worden ontslagen.

In een reactie op het aanstaande kort geding laat KLM weten: "Voor KLM is het LIFO-principe geen optie. Deze methode legt de pijn bij één groep en creëert een scheef en verdeeld personeelsbestand. Het zou betekenen dat veel meer oudere dan jongere medewerkers in dienst blijven en dat zorgt voor minder promotie- en doorgroeikansen."

In principe verboden

Ontslag op basis van leeftijd is in principe verboden, tenzij cao-partners daarover aparte afspraken maken. Die zijn gemaakt, volgens de VNC, omdat de luchtvaart een aparte sector is waarin werknemers hun dienstjaren niet kunnen meenemen als ze van baan veranderen. Een purser of stewardess die naar een andere maatschappij overstapt moet onderaan de ladder beginnen, ongeacht leeftijd.

Daarom zijn er afspraken gemaakt om oudere werknemers te beschermen, waar KLM nu vanaf wil volgens VNC-voorzitter Annette Groeneveld. "We krijgen geen voet tussen de deur. Dat is symptomatisch voor hoe KLM met zijn mensen omgaat."

KLM onderhandelt op dit moment met de overheid over financiële steun om deze crisis te overbruggen. De regering heeft garanties toegezegd ter waarde van 2 tot 4 miljard euro. Pas als deze onderhandelingen zijn afgerond zal er waarschijnlijk meer duidelijk worden over de geplande reorganisatie.

Bonden niet op een lijn

Groeneveld vindt het ergerlijk dat ze niets hoort over de aanstaande reorganisatie. "Het is een zenuwachtige, onrustige tijd. KLM laat mensen erg zweven, in de hoop dat ze eieren voor hun geld kiezen." KLM biedt een vrijwillige vertrekregeling aan waarop tot nog toe bijna 200 mensen hebben ingetekend. Bij KLM werken ongeveer 10.000 mensen in de cabines, waarvan 70 procent lid is van de VNC.

Ook de FNV vertegenwoordigt cabinepersoneel, maar veel minder. De twee bonden zitten niet op een lijn. De FNV is tegen LIFO, net als KLM, omdat het ongunstig is voor het jongere personeel. Dat loopt nu dan ook over van VNC naar FNV.

Het kort geding zal volgende week worden behandeld door de rechtbank.