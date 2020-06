Zeldzame roze spreeuwen gespot in Gelders dorp

In het Gelderse dorp Hall zijn twee zeldzame vogels gespot. Twee roze spreeuwen verschuilen zich daar in een tuin. De vogels, die doorgaans alleen voorkomen in Oost-Europa, hebben veel bekijks. Veel vogelaars zijn naar het dorp gegaan om de spreeuwen vast te leggen.

Arjen Werkman ontdekte de vogels in zijn achtertuin. "Tijdens het thuiswerken keek ik even uit het raam en toen zag ik in een kersenboom een roze vogel zitten", vertelt hij. "Online ben ik even gaan zoeken en toen kwam ik erachter dat het een bijzondere vogel is."

Werkman plaatste dinsdag een foto van de roze spreeuw op de website waarneming.nl. "Een uur later stonden de eerste vogelliefhebbers naast mijn huis foto's te maken." Daarna was het een komen en gaan van vogelliefhebbers die de vogel in het echt wilden zien. "Het was behoorlijk druk. Maar dat was niet erg, iedereen was zo blij", vertelt hij. De drukte leidde niet tot problemen. "Ik heb binnen rustig door kunnen werken."