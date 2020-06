'Wat een rust!': deze trainers missen ouders langs de lijn niet

Kinderpsycholoog Tischa Neve weet alles van ouders rond het sportveld. Ze geeft les aan trainers over hoe ze om moeten gaan met ouders en leert ouders hoe zij zich moeten gedragen. "Voor veel kinderen is het prima als die ouders er zijn. Maar er zijn ook kinderen die er angstig van worden. Of die zich schamen voor hun ouders."

Ouders hebben volgens Neve vaak geen idee wat de gevolgen zijn van hun gedrag. "Deze coronatijd is een mooie aanleiding voor trainers om eens in gesprek te gaan met de ouders. Dat de club ook laat zien wat het verschil is tussen als de ouders er wel zijn en als ze er niet zijn. Het zou al mooi zijn als ouders er bij de trainingen wat minder bovenop staan. Dat zou een mooi begin zijn."

Bij wedstrijden kan dat niet, vindt jeugdtrainer De Vries. "We gaan ouders niet weren want de kinderen voetballen ook voor papa, mama, oma en opa. Dus dat is absoluut niet aan de orde. Maar wat we wel kunnen proberen is om ouders niet direct om de kleine velden te laten staan, maar iets meer op afstand."