Komende uren vertraging op A2 van Utrecht naar Amsterdam door ongeluk

Verkeer op de snelweg A2 van Utrecht naar Amsterdam moet zeker tot 22.00 uur rekening houden met flinke vertragingen. Door een ongeluk met twee vrachtwagens en een personenauto is er maar een rijstrook open. Verkeer vanuit Utrecht wordt geadviseerd via de A27 en de A1 naar Amsterdam te rijden.

Het ongeluk gebeurde ter hoogte van het dorp Nieuwer ter Aa. Twee vrachtwagens botsten op elkaar. De bestuurder van de personenauto kon niet op tijd remmen en botste tegen de achterste vrachtwagen.

De bestuurder van de achterste vrachtwagen zat enige tijd bekneld in zijn cabine. De brandweer moest hem bevrijden. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Ook de bestuurder van de auto is met zware verwondingen naar het ziekenhuis vervoerd. De bestuurder van de voorste vrachtwagen en een ander slachtoffer raakten lichtgewond. Zij zijn nagekeken door het ambulancepersoneel.

De snelweg was in eerste instantie helemaal afgesloten voor verkeer omdat er een traumahelikopter moest landen. De voertuigen moeten nog geborgen worden. De hulpdiensten verwachten daar tot laat in de avond mee bezig te zijn. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.