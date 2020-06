Waterpleinen en rotonde met 'zwembad': zo gaan gemeenten wateroverlast tegen

Volgestroomde kelders, ondergelopen stoepen en op sommige plekken zelfs straten vol omhooggekomen rioolwater: de hevige regenbuien van de afgelopen dagen hebben in grote delen van het land veel schade veroorzaakt.

Op sommige plaatsen in Nederland leverden de buien meer millimeters aan neerslag op dan er normaal gesproken in de hele maand juni valt. In Vlissingen viel gisteren bijvoorbeeld ruim honderd millimeter regen in 24 uur, tegen gemiddeld 58 millimeter in heel juni. En in Chaam in Brabant kwam in enkele uren liefst 80 millimeter regen naar beneden.

Voor waterbeheerders zijn dit mooie dagen, zegt onderzoeker Tom Schoenmaker. "Die rennen als een soort stormchaser naar buiten om te zien of hun waterafvoersysteem werkt."

Schoenmaker werkt bij de Hogeschool van Amsterdam en Waternet en adviseert gemeenten over hoe zij hun openbare ruimte klimaatbestendig kunnen inrichten. Veel gemeenten zijn daar nu druk mee bezig, omdat ze zich moeten houden aan het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Daarin staat dat alle overheden in 2020 met plannen moeten komen waarmee ze over dertig jaar "klimaatbestendig en waterrobuust" kunnen zijn.