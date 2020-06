Minister 'met buikpijn' wil proef met stage-toewijzing door mbo-school

Mbo-studenten krijgen hun eerste verplichte stage over enige tijd mogelijk toegewezen via hun school. Ze hoeven dan niet meer zelf een plek te zoeken bij een werkgever en daarmee de kans te lopen om te worden afgewezen vanwege hun migratie-achtergrond.

Minister Van Engelshoven van Onderwijs wil een pilot starten om te kijken of met dit plan discriminatie bij stages beter kan worden aangepakt. "We praten hier al jaren over. Ik krijg buikpijn als ik verhalen hoor van jonge mensen die geweigerd worden", zei de minister in een debat in de Tweede Kamer. Ze vindt dat "het niet zo kan zijn" dat jongeren "stinkend hun best doen" en dan niet worden aangenomen vanwege hun achtergrond.

Fatima

Nog steeds worden sollicitatiebrieven van mbo'ers met een allochtone achtergrond vaak afgewezen voor een stageplek. Officiële cijfers zijn er niet, ook omdat het moeilijk te bewijzen is dat het aan hun allochtone afkomst ligt.

"Maar als je Achmed of Fatima heet, wordt je veel vaker afgewezen voor een stage dan wanneer je Paul of Antje heet', zegt D66-Kamerlid Van Meenen die met het voorstel kwam om de stageplek via de school toe te wijzen. De 16, 17-jarige mbo'ers solliciteren dan op school op een stageplek en gaan vervolgens bij de toegewezen werkgever aan de slag.

Minder animo onder werkgevers

Oppositiepartijen GroenLinks, PvdA en Denk zijn enthousiast, maar vooral coalitiepartij VVD is kritisch. VVD-Kamerlid Smals is bang dat het werkgevers afschrikt om stageplekken aan te bieden, terwijl er al een tekort is.

De voorstanders vinden weer dat de VVD zelf niet met plannen komt om stagediscriminatie aan te pakken. "U schiet alleen maar dingen af", concludeert GroenLinks-Kamerlid Van den Berge.

Minister Van Engelshoven vindt het ook tijd om allerlei plannen in ieder geval uit te proberen. "De ideale oplossing is er niet, maar ik ben nu bereid om welwillend naar allerlei suggesties te kijken. Dit probleem is niet in één klap op te lossen."

Na de zomer komt ze met de uitwerking van de pilot na overleg met mbo-scholen. Ook wordt er nog gekeken of er een app kan komen die het eenvoudiger maakt om stagediscriminatie te melden en worden diversiteitscoaches ingezet.