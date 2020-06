Vier jaar cel geëist tegen Amerikaan die 12-jarig meisje meelokte

Het Openbaar Ministerie heeft vier jaar cel geëist tegen de 50-jarige Amerikaan James B. voor het ontvoeren en misbruiken van een 12-jarig meisje in een hotel in Rotterdam. Volgens de officier van justitie komt dat voor de verdachte neer op levenslang. Hij is terminaal ziek.

De man was niet aanwezig in de rechtbank in Rotterdam. James B. had van de rechter toestemming gekregen om naar Amerika te gaan om te sterven. Hij zou via een videoverbinding worden gehoord, maar bleek daar lichamelijk niet toe in staat.

De officier van justitie zegt dat de verdachte op geraffineerde wijze een band opbouwde met het meisje. Hij palmde haar in door zich voor te doen als een liefdevolle vaderfiguur.

James B. ontkent dat hij in juni vorig jaar ontucht heeft gepleegd met het meisje. Hij zou haar alleen hebben willen beschermen omdat ze thuis werd mishandeld.