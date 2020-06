Peter den Oudsten waarnemend burgemeester in Utrecht

Peter den Oudsten (PvdA) is per 1 juli waarnemend burgemeester van Utrecht. Hij neemt waar totdat er vervanging is gevonden voor burgemeester Jan van Zanen (VVD), die overstapt naar Den Haag.

De sollicitatieprocedure voor de nieuwe burgemeester gaat half juli van start. Dat proces neemt doorgaans zes maanden in beslag. Den Oudsten was onder meer burgemeester van Groningen, Meppel en Enschede.

De Utrechtse wethouders zijn blij met zijn komst. "Met Den Oudsten krijgt Utrecht een bekwame bestuurder met ruime ervaring. Dat is nodig, juist in deze onzekere tijd als gevolg van de coronacrisis. Wij zien ernaar uit om samen met de waarnemend burgemeester verdere invulling te geven aan de ambities van de stad."

Als burgemeester van Groningen (2015-2019) had de 68-jarige PvdA'er onder meer het aardbevingsdossier onder zich. Tussen 2001 en 2005 was hij burgemeester van Meppel, daarna was hij negen jaar burgemeester in Enschede. Eerder werkte hij als wethouder in Leeuwarden.