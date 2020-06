'Jarenlang groot pedofielennetwerk achter pleegzorg in Berlijn'

Nieuw onderzoek heeft uitgewezen dat er een groot pedofielennetwerk schuilging achter een jarenlang durend misbruikschandaal met pleegkinderen in Duitsland.

Tijdschrift Der Spiegel ontdekte in 2013 al dat de kinderbescherming in West-Berlijn tientallen jaren kinderen bij pedoseksuele pleegvaders in huis had geplaatst. Het ging om kinderen die op straat of in kindertehuizen leefden of slachtoffer waren van huiselijk geweld. In 2017 deden twee slachtoffers voor het eerst hun verhaal.

Onderzoek van de universiteit van Hildesheim toont nu aan dat hier een groot pedofielennetwerk achter schuilging. De onderzoekers spreken van "een door de overheid getolereerd, aangemoedigd en gelegitimeerd pedofielennetwerk". Het stond bekend als het Kentler-experiment, een neutrale term, die niet tot argwaan leidde.

Beschermd pedofielennetwerk

De onderzoekers houden het Berlijnse bestuur verantwoordelijk voor de praktijken. De psycholoog Helmut Kentler, die de werkwijze bedacht, heeft op verschillende niveaus zijn invloed laten gelden, zegt ook de huidige wethouder van Jeugdzaken, Sandra Scheeres. Ze noemt het mensonterend dat de overheid willens en wetens een pedofielennetwerk heeft beschermd.

De slachtoffers kunnen nu aanspraak maken op een schadevergoeding. Scheeres maakte deze week bekend dat zij zich bij de gemeente kunnen melden. Het is onduidelijk hoeveel probleemjongeren er in de loop der jaren bij pedoseksuelen zijn geplaatst. Ook het aantal daders is onbekend. De praktijken duurden van eind jaren 60 tot ten minste 2003.

'Liefde ervaren'

De sociaal pedagoog en psycholoog Kentler kan zich niet meer verantwoorden, hij overleed in 2008. Zijn gedachte achter de behandeling was dat dit voor beide partijen goed zou zijn. De kinderen, die naast hun problemen vaak een beperking hadden, zouden liefde ervaren en de mannen zouden leren om echt voor iemand te zorgen. Zijn theorie werd breed geaccepteerd.

De onderzoekers kwamen er ook achter dat er nauwelijks werd geluisterd naar kinderen die verontrustende signalen afgaven. Zo waren er sterke signalen dat kinderen die bij een zekere Fritz H. woonden in gevaar waren. Die hadden ertoe moeten leiden dat de man werd onderzocht, maar dat is niet gebeurd. Integendeel, de kinderbescherming nam het voor hem op.