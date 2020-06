Nepal past eigen landkaart aan, tot ergernis van India

Het Hogerhuis van Nepal heeft unaniem een herziening van de kaart van het land goedgekeurd. Op die nieuwe landkaart zijn drie gebieden van in totaal bijna 400 vierkante kilometer toegevoegd waarover Nepal al decennialang in conflict is met India.

Het betreft delen van de gebieden Limpiyadhura, Lipulkeh en Kalapani, gelegen aan de westkant van Nepal, waar India formeel het gezag heeft. De kaart moet nu alleen nog worden goedgekeurd door president Bhandari. Vorige week ging het Nepalese parlement al akkoord met de aanpassingen.

Grens uit 1816

Door de aanpassing zullen de spanningen tussen de buurlanden waarschijnlijk oplopen. India wijst de kaart af, omdat de wijzigingen volgens het land niet zijn gebaseerd op historische feiten of bewijs.

Nepal zegt dat bewijs wel te hebben en baseert zich onder meer op een grens die de Britten in 1816 trokken. "We gaan met India om de tafel om dit dispuut via diplomatieke wegen op te lossen", zei justitieminister Tumbahamphe tegen het Nepalese parlement.

Ergernis over weg

Het besluit om de kaart te herzien, kwam in mei. Dat was kort na ergernis in Nepal over de opening van een Indiase weg van 80 kilometer, die loopt van een Himalayapas in het gebied Lipulekh, dwars door het betwiste gebied, naar India.

Het gebied ligt ook nabij de regio waar de spanningen tussen China en India recent hoog zijn opgelopen. Voor het eerst in bijna een halve eeuw vielen er deze week zelfs doden bij het grensgeschil tussen de kernmachten, dat in 1962 ontstond na een korte oorlog.