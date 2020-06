VS dreigt met verbod op internetverbinding met Hongkong

Een adviesorgaan van het Amerikaanse ministerie van Justitie ontraadt de ingebruikname van een internetkabel tussen de VS en Hongkong. De adviseurs zijn bang dat persoonsgegevens van miljoenen Amerikanen en ook andere data in handen vallen van Chinese spionagediensten, schrijft Politico.

"Door persoonsgegevens te combineren met data over reizen, gezondheid en betalingen, kunnen Chinese geheime diensten in een paar jaar tijd een databank met gegevens over zijn vijanden bouwen die ongekend gedetailleerd is", zeggen de adviseurs.

13.000 kilometer

De bijna 13.000 kilometer lange kabel ligt op de bodem van de Stille Oceaan en heeft aftakkingen naar de Filipijnen en Taiwan. De capaciteit is groot genoeg om 80 miljoen videoverbindingen tussen Hongkong en Los Angeles aan te kunnen en dan ook nog in HD-kwaliteit.

De aanleg heeft miljoenen gekost. Het is een project van Google en Facebook, maar ook van een Chinees bedrijf, de Dr. Peng Telecom & Media Group.

De adviseurs van de Amerikaanse regering zeggen dat dit bedrijf in nauw contact staat met Chinese inlichtingen- en veiligheidsdiensten en ook verplicht is informatie met Peking te delen.

Greep op Hongkong

De kans dat dit gebeurt, zou volgens hen de laatste tijd zijn toegenomen, omdat China zijn greep op het deels autonome Hongkong verder verstevigt.

Het adviesorgaan gaat wel akkoord met de ingebruikname van de verbindingen met Taiwan.