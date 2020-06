Wereldberoemde Vera Lynn bracht troost en bleef altijd een 'sweetheart'

We'll meet again

Lynn was de eerste Britse artieste die, met het nummer Auf Wiedersehn Sweetheart, een nummer 1-hit scoorde in de Amerikaanse hitlijsten.

Haar bekendste nummers zijn We'll meet again en The white cliffs of Dover. Vooral We'll Meet Again was tijdens de Tweede Wereldoorlog ongekend populair. Het werd later ook door anderen artiesten gezongen, onder meer door Johnny Cash. In Nederland is het traditioneel de afsluiting van de viering van Bevrijdingsdag in Amsterdam.