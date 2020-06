Oostenrijkse arts veroordeeld voor misbruik van meer dan 100 kinderen

In Oostenrijk is een arts veroordeeld tot 13 jaar gevangenisstraf voor meer dan 100 gevallen van seksueel misbruik van kinderen. Ook moet de man worden behandeld in een forensisch psychiatrische instelling. Hij werd veroordeeld voor ernstig seksueel misbruik van minderjarige jongens, machtsmisbruik, het vervaardigen van kinderporno en illegaal drugsgebruik.

Volgens het vonnis heeft de man, een uroloog, de jongens in zijn praktijk misbruikt, maar ook op andere plaatsen. Veertig van zijn slachtoffers waren jonger dan 14 jaar. Zeker drie van hen hebben ernstige stoornissen opgelopen. De man maakte de kinderen wijs dat intiem onderzoek en seksuele handelingen onderdeel waren van de behandeling.

De zaak kwam aan het licht doordat een moeder van een 15-jarige jongen vermoedens van misbruik openbaar maakte.

De arts zag zichzelf naar eigen zeggen als een soort onderwijscoach. Deskundigen stelden vast dat de pedofilie bij de man de vorm had aangenomen van een ernstige psychische stoornis.