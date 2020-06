Oom van Assad (82) krijgt celstraf in Frankrijk voor witwassen

De oom van de Syrische president Bashar al-Assad is door een Franse rechter veroordeeld tot een celstraf van vier jaar. Hij is schuldig bevonden aan het witwassen van Syrische staatsfondsen.

De rechter acht bewezen dat de 82-jarige Rifaat al-Assad de fondsen heeft verduisterd om huizen en kantoren in Frankrijk mee te kopen. De totale waarde van zijn onroerend goed in Frankrijk wordt geschat op 90 miljoen euro. In Londen gaat het om 29 miljoen euro aan vastgoed. De panden worden in beslag genomen.

Rifaat, in het verre verleden vicepresident en opperbevelhebber van Syrië, ontkent de beschuldigingen en gaat in beroep. Hij stelt dat het geld afkomstig is van zijn zestien kinderen en de overleden koning van Saudi-Arabië. Assad hoeft in afwachting van zijn hoger beroep niet de gevangenis in.

Belastingparadijs

Al in 2013 werd Assad door anti-corruptieorganisaties beschuldigd van malversaties. Hij zou belastingparadijzen hebben gebruikt om geld uit Syrië wit te wassen. Het vastgoed was volgens de organisaties te kostbaar voor Assad om aan te schaffen met alleen het geld dat hij had verdiend met zijn hoge posten uit het verleden.

Assad was niet bij de rechtszaak aanwezig. Vanwege zijn slechte gezondheid en hoge leeftijd wordt aangenomen dat hij ook bij een veroordeling in hoger beroep niet de cel in hoeft. Hij werd vorig jaar in een ziekenhuis in Frankrijk opgenomen met interne bloedingen.

Rifaat is de jongere broer van de vorige president van Syrië, Hafez al-Assad. In 1984 ontvluchtte Rifaat zijn vaderland na een mislukte staatsgreep. Sindsdien woont hij in Spanje en Frankrijk.